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Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay erkekler kategorisinde Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Gazoz, finalde rakibini 7-3'lük skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu olma unvanını perçinledi.

Bu zaferle Gazoz, 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı altın madalyanın ardından uluslararası bir şampiyonada tekrar zirveye yükseldi.

Etiketler Mete Gazoz atın madalya şampiyon
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