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  4. Milli atlet Tuğba Danışmaz Türkiye'ye bir rekor, bir madalya ile dönüyor

Milli atlet Tuğba Danışmaz Türkiye'ye bir rekor, bir madalya ile dönüyor

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İtalya’nın başkenti Roma’da devam eden Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlama finalinde yarışan Tuğba Danışmaz, Avrupa ikincisi oldu. Milli atlet, Türkiye rekorunu elde ettiği şampiyonadaki derecesiyle olimpiyat biletini de almayı başardı.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz, 2024 Avrupa açıkta da gümüş madalya kazanan ilk isim oldu. Roma Stadyumu’nda düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda, elemelerde 14.27 metre atlayarak finale yükselen Tuğba Danışmaz, finaldeki ikinci atlayışında 14.57 metre atlayarak Avrupa ikincisi oldu. Paris Olimpiyatları kotası alan milli atlet, bu atlayışıyla kendisine ait olan 14.52 metre olan Türkiye rekorunu da kırmayı başardı.

Tuğba Danışmaz, 14.57 metre atlayarak gümüş madalya kazanarak kürsüye çıkarken, Üç Adım Atlamada altın madalyayı Ana Peleteiro 14.85 metre (İspanya), bronz madalyayı ise Ilionis Guillaume 14.43 metre (Fransa) kazandı.

İtalya’nın başkenti Roma’da devam eden Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlama finalinde yarışan Tuğba Danışmaz, Avrupa ikincisi oldu. Milli atlet, Türkiye rekorunu elde ettiği şampiyonadaki derecesiyle olimpiyat biletini de almayı başardı.

Milli atlet Tuğba Danışmaz, İstanbul’da yapılan 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası finalinde 14.31’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanmıştı.

İtalya’nın başkenti Roma’da devam eden Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlama finalinde yarışan Tuğba Danışmaz, Avrupa ikincisi oldu. Milli atlet, Türkiye rekorunu elde ettiği şampiyonadaki derecesiyle olimpiyat biletini de almayı başardı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Tuğba Danışmaz çok değerli ve başarılı bir sporcumuz. Çok başarılı bir yarışma çıkardı. Rekor, madalya ve kota alarak hepimizi gururlandırdı. Sporcumuzu ve antrenörlerini kutluyor, ülkemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etiketler Tuğba Danışmaz rekor madalya atlet 2024 Avrupa
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