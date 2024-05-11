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Milli sporcu Türkiye'ye altın madalya ile dönüyor

Milli sporcu Türkiye'ye altın madalya ile dönüyor
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Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 87 kiloda finalde Norveç'ten Richard Andre Ordemann'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda erkekler 87 kiloda mücadele eden Enbiya Taha Biçer, finalde Norveç’ten Richard Andre Ordemann’ı yenerek altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonun ikinci gününde, erkekler 87 kiloda Enbiya Taha Biçer, yarı finalde Yunanistan'dan Vasileios Tholiotis'i yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında ise Enbiya Taha Biçer, Norveç'ten Richard Andre Ordemann'ı rahat bir şekilde yenerek altın madalyaya ulaştı.

Etiketler Milli sporcu Avrupa Taekwondo Şampiyonası Enbiya Taha Biçer altın madalya madalya
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