Millilerden Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda 1 altın, 1 gümüş madalya

Türkiye Judo Milli Takımı, Ümitler Avrupa Kupası'nın Polonya etabında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Bielsko-Biala kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar 63 kiloda mücadele eden Sinem Oruç, rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. Oruç, bu başarısıyla Ümitler kategorisinde Avrupa şampiyonu olma yolunda önemli bir adım attı.

Kadınlar 70 kiloda tatamiye çıkan Tuana Gülenay ise finalde rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı. Gülenay da bu sonucuyla Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığını göstermiş oldu.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli sporcuların göstermiş olduğu performanstan büyük memnuniyet duyulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, milli sporcuların Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda da ülkemizi temsil etmeye hak kazandıkları ifade edildi.