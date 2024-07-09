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Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Rıza Kayaalp'ten ''yasaklı madde'' açıklaması

Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Rıza Kayaalp'ten ''yasaklı madde'' açıklaması
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Yasaklı madde kullandığı tespit edilen milli güreşçi Rıza Kayaalp, olimpiyat kadrosundan resmen çıkarıldı.

Yasaklı madde kullandığı tespit edilen Rıza Kayaalp, resmen olimpiyat kadrosundan çıkarıldı.

Yaşananların ardından açıklama yapan Kayaalp,' 'Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız.'' ifadelerini kullandı. 

Kayaalp'in yaptığı açıklama şöyle:

"Desteği ve duasını benden hiçbir zaman esirgemeyen değerli sevenlerim,
24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım.
Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici vb. ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim. Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi kulüp doktorumuma yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Kulüp doktorumuzun onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan bu tedavi sonucunda numunemden güreş için hiç bir güç ve benzeri bir katkısı olmayan bir madde tespit edildi (olayı kanıtlarıyla savunmamda belirttim) bundan dolayı Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Bu bakımdan yaklaşmakta olan 2024 Paris olimpiyat oyunlarına katılamayacağım, Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız.
14 Avrupa madalyası 10 dünya madalyası ve 3 olimpiyat madalyasını kazanırken esirgemediğiniz dualarınızı ve desteğinizi spor kariyerimin son düzlüğünde yaşadığım bu mağduriyeti aşmak için de esirgemeyeceğinizi umut ediyorum."

Yasaklı madde kullandığı tespit edilen milli güreşçi Rıza Kayaalp, olimpiyat kadrosundan resmen çıkarıldı.

Etiketler Rıza Kayaalp yasaklı madde Olimpiyat
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