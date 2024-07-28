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Olimpiyat komitesi açılış gösterisi için özür diledi

Olimpiyat komitesi açılış gösterisi için özür diledi
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış töreninde drag queen’ler ve transseksüel modellerin yer aldığı Leonardo da Vinci’nin ‘Son Akşam Yemeği’ tablosunu anımsatan gösteriye tepkiler sürerken Olimpiyat organizasyon komitesi gösteriden rahatsız olan Katolikler ve Hristiyanlardan özür diledi.

Leonardo da Vinci’nin 15’inci yüzyılda yaptığı Son Akşam Yemeği freski  Duke Lodovico Sforza’nın isteği üzerine yapılmıştı. Hristiyan inancına göre fresk, İsa Mesih’in Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini tasvir ediyor.

Guardian‘da yer alan habere göre organizatörler, İncil’deki Son Akşam Yemeği anlatısına atıf olan gösteriyle ‘insanlar arasında süren şiddetin saçmalığı’na dikkat çekmek istediklerini belirttiler.

Komite, Avrupa’daki muhafazakar politikacıları ve Hristiyanları öfkelendiren sahne için özür diledi.

Fransa Katolik Kilisesi, ‘Hristiyanlıkla alay eden bu açılış töreninden dolayı üzgün olduklarını’ bildirdi.

İtalyan Piskoposlar Konferansı’ysa Fransız kültürünün bir kutlaması olması gereken etkinliğin ‘beklenmedik bir şekilde olumsuz bir hal aldığını ve bir hatalar geçidine dönüştüğünü’ açıkladı.

Katolik kilisesine bağlı günlük İtalyan gazetesi ‘Avvenire’de yer alan bir makaledeyse ‘bir spor etkinliğini bile Pride gibi deneyimlemek zorunda bırakıldıkları’ndan şikayet edildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini olimpiyatın bu bölümünü ‘iğrenç’ bulurken Macaristan Başbakanı Viktor Orbán durumun ‘Batı’nın ahlaki boşluğu’ olduğunu söyledi.

Gösterişli açılış töreninin sanat yönetmeni Thomas Jolly ise ‘niyetinin asla dini yıkım olmadığını’ şu sözlerle açıkladı:

“Biz çeşitlilik hakkında konuşmak istedik. Çeşitlilik birlikte olmak demektir. Herkesi dahil etmek istedik, bu kadar basit.”

Etiketler Olimpiyat açılışındaki gösteri özür özür diledi olimpiyat komitesi Son Akşam Yemeği leonardo da vinci
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