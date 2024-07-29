Olimpiyatlarda ilk madalyayı garantiledik

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım'da Türkiye’yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1. olarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye ilk madalyasını garantiledi.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım'da Türkiye’yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1. olarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde topladıkları 582 puanla birinci olan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, isimlerini finale yazdırdı.

Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan çifti, altın madalya için yarın TSİ 10.45'te Sırbistan ile karşılaşacak.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, aynı zamanda topladıkları 582 puanla olimpiyat sıralama rekorunu da egale etti.

Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'ncisi oldu.

Türkiye Olimpiyat Takımı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Atıcılık milli sporcularımız İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç 10m Havalı Tabanca Karma Takım elemelerinde ilk 2'ye kalarak Olimpiyat tarhimizde bu spor dalındaki ilk madalyamızı garantilediler. Yarın Sırbistan karşısında altın madalya için başarılar!"