Paris 2024 Paralimpik Oyunları sona erdi: Türkiye'den tarihi başarı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları sona ererken 28 madalya kazanan millilerimiz rekor kırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, yarın kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda Türkiye, tarihi başarı elde etti.

Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.

Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle:

Golbol Kadın Milli TakımıAltın

Para okçuluk Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay)Altın

Para yüzme Umut Ünlü (50 metre serbest S3)Altın

Para yüzme Umut Ünlü (200 metre serbest S3)Altın

Para tekvando Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo)Altın

Para judo İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2)Altın

Para okçuluk Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım)Gümüş

Para atletizm Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20)Gümüş

Para atletizm Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57)Gümüş

Para halter Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo)Gümüş

Para halter Besra Duman (Kadınlar 55 kilo)Gümüş

Para masa tenisi Kübra Korkut (Kadınlar S7)Gümüş

Para tekvando Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo)Gümüş

Para tekvando Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo)Gümüş

Para tekvando Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo)Gümüş

Para atıcılık Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1)Gümüş

Para atletizm Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20)Bronz

Para judo Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1)Bronz

Para judo Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2)Bronz

Para judo Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1)Bronz

Para halter Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo)Bronz

Para halter Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo)Bronz

Para yüzme Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5)Bronz

Para masa tenis iAli Öztürk (Erkekler Sınıf 5)Bronz

Para masa tenisi Abdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler)Bronz

Para masa tenisi Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11)Bronz

Para tekvando Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo)Bronz

Tekerlekli sandalye eskrim Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi)