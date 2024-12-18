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Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı oldu

Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı oldu
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Türkiye Güreş 6. Olağan ve Mali Genel Kurul toplantısında yeni başkan Taha Akgül oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de düzenlediği 6. Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantısı'yla yıllık planlamaları yapıldı. Mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmadığı genel kurulda Taha Akgül ve Selçuk Çebi başkanlık yarışı verdi. İki adayla gerçekleşen seçimlerde 288 delege oy kullandı. Toplamda 189 oy alan Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanı oldu. Çebi ise 92 oy alarak seçimi kaybetti. 7 oy ise geçersiz sayıldı. Çebi, sayım devam ettiği sırada Akgül'ü tebrik ederek başkanlığını kabul etti.

Taha Akgül'ün başkanlık dönemi boyunca Yönetim Kurulu'nda ise Mesut Özarslan, Abdullah Şanlı, Arslan Narin, Murat Şahin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İsmail Yağbat, İhsan Gürol Güzey, İbrahim Demirtürkoğlu ve Ahmet Yıldırım yer alacak.

"Kaybolan altyapımızı kurtarma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Seçimin ardından yaptığı konuşmada federasyon başkanı olarak elinden gelen her şeyi yapacağını dile getiren Akgül, “Nasıl ki minderde alnımızın teriyle bileğimizin hakkıyla mücadele edip güreşi bir yerlere getirmeye çalıştıysak inşallah bu saatten sonra da federasyon başkanlığında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türk güreşinin geleceğini kurtarma adına, kaybolan altyapımızı kurtarma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan sonraki süreçte Selçuk Çebi Ağabey'in bilgi birikiminden faydalanmak isterim. Biz kendisiyle birlikte dünya şampiyonu olduk, Las Vegas 2015'te. Bugün sağ olsun kendisi de bu sürece katkıda bulundu. Şu an güreşin geldiği noktada hiçbir ayrımcılığa tahammül yok. Selçuk Çebi Ağabey'e oy veren, destek olan herkes de bizlerin ağabeyi, hocası ve her şeyidir. Biraz dinledikten sonra tüm kulüplerimizi ziyaret edeceğiz. Oy veren vermeyen her yere gideceğiz. Bana bu süreçte çok destek veren Rıza Kayaalp kardeşim gece gündüz demeden sağ olsun, her yerde yanımda oldu. Hiç ayrılmadık. O da aynı benimle bu seçim sürecini yaşadı. Bu yarışı kazandıysak onun da emeği çoktur, çok teşekkür ediyorum. 15 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor'da çalıştım. Kulübümüz Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Desteklerinden dolayı teşekkür ederim. 4-5 ay sonra nasip olursa Türk güreşine bir tesis kazandıracağız. Vaat olarak söylemedim ama Allah'ın izniyle göreceksiniz. 100 senedir yapılmayan tesisi 5-6 ay sonra Türk güreşine kazandıracağız. Güreş için ne faydalıysa, kim güreşe faydalı oluyorsa o bizim büyüğümüz, o bizim ağabeyimizdir. O nedenle güreş camiası olarak buna dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'na, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.

İHA

Etiketler Taha Akgül türkiye güreş federasyonu Milli güreşçi
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