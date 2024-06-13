Trans sporcu davayı kaybetti; Olimpiyatlar'da yarışamayacak

Trans atletlerin kadınlar kategorisinde yarışmasını engelleyen yasağı inceleyen Spor Tahkim Mahkemesi, Olimpiyatlar'da yarışmak isteyen ABD'li trans yüzücü Lia Thomas'ın açtığı davayı reddetti.

Kadınlar kategorisinde yarışması engellenen ABD'li trans yüzücü Lia Thomas, Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) Dünya Su Sporları (World Aquatics) kurumuna karşı açtığı davayı kaybetti. Yasağa yaptığı itirazın reddedilmesiyle, Thomas, 26 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacak Yaz Olimpiyatları'nda yarışamayacak.

Reuters'ın aktardığına göre, Thomas, 1'inci Bölüm tarihindeki ilk trans Amerikan Kolej Sporları Kurumu (NCAA) şampiyonu olduktan kısa bir süre sonra, daha önce FINA kısaltmasını kullanan Dünya Su Sporları, trans atletlerin 'kadınlar elit müsabakalarında' yarışmasının sınırlandırılmasına karar vermişti. 25 yaşındaki Thomas, ocakta CAS'a başvurarak yasağın iptal edilmesini ve yeniden kadınlar kategorisinde yarışabilmeyi talep etmişti. Yüzücü, mahkemeye yaptığı başvuruda, söz konusu şartların sadece 'geçersiz ve hukuksuz' değil, aynı zamanda kendisine karşı ayrımcı da olduğunu söylemişti.

MAHKEME HEYETİ BAŞVURUYU REDDETTİ

Fakat spor alanında yüksek mahkeme konumunda olan CAS'ın üç üyeden oluşan mahkeme heyeti, davayı reddetti. Mahkeme heyeti, Lia Thomas'ın ABD'deki elit yüzme etkinliklerine katılma hakkına sahip olmadığından Dünya Su Sporları müsabakalarında da 'yarışma uygunluğu ile katılma hakkına sahip olmadığına' hükmetti.

Dünya Su Sporları kurumu, CAS kararını 'memnuniyetle karşıladıklarını' ifade ederek kararın kadın sporunu koruma çabalarında 'ileriye doğru atılmış büyük bir adım' olduğunu savundu.

2022 yılında Kadınlar 500 serbest yüzme kategorisinde birinci olan Thomas, Dünya Su Sporları'nın trans atletlerle ilgili kararı öncesinde Olimpiyatlar'da da yarışma isteğini dile getirmişti. Kurumun yasağı uyarınca, 'erkekten kadına trans atletlerin 12 yaşından önce herhangi bir şekilde erkek ergenliği yaşamadıklarını' ortaya koyması gerekiyor.