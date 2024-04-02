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Ünlü sporcu evinde ölü olarak bulundu

Ünlü sporcu evinde ölü olarak bulundu
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35 yaşındaki ünlü Amerikan futbolcusu Vontae Davis, evinde ölü bulundu.

Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis'in sürpriz ölümü Amerika'da manşetlerde yer aldı.

Kariyerinde iki kez Pro Bowl oynayan Davis, büyükannesinin evinde ölü bulundu.

Büyükannesinin odasında yerde oturur şekilde ölü bulunan Davis'in ölümünde cinayet şüphesi bulunmadığı açıklandı. Davis'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor...

 

Etiketler Vontae Davis ünlü oyuncu Amerikan Futbolu amerikan futbolu oyuncusu
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