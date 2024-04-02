Ünlü sporcu evinde ölü olarak bulundu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
35 yaşındaki ünlü Amerikan futbolcusu Vontae Davis, evinde ölü bulundu.
Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis'in sürpriz ölümü Amerika'da manşetlerde yer aldı.
Kariyerinde iki kez Pro Bowl oynayan Davis, büyükannesinin evinde ölü bulundu.
Büyükannesinin odasında yerde oturur şekilde ölü bulunan Davis'in ölümünde cinayet şüphesi bulunmadığı açıklandı. Davis'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol