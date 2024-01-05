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Doğum günü sürprizi! Beşiktaş formasını ligde ilk kez giydi

Doğum günü sürprizi! Beşiktaş formasını ligde ilk kez giydi
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Beşiktaş’ın genç oyuncusu Emrecan Terzi, siyah-beyazlı formayı Süper Lig’de ilk kez doğum gününde Kasımpaşa maçında giydi.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile konuk etti. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, gerek Afrika Uluslar Kupası gerek sakatlıklar gerekse de kadro dışı kararlarından dolayı 11’de 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy ve 2004 doğumlu Emrecan Terzi’ye de yer verdi.

 DOĞUM GÜNÜNDE İLKİ YAŞADI

Bu iki futbolcudan özellikle Emrecan için Kasımpaşa mücadelesi ayrı bir önem taşıyor. Bugün doğum günü olan genç futbolcu, ligde ilk kez siyah-beyazlı formayı giymiş oldu.

AVRUPA MAÇINDA DA OYNAMIŞTI

Emrecan Terzi, daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde deplasmanda 2-0 kazanılan Lugano maçında 90 dakika top koşturmuş ve 1 gol atmıştı.

20 yaşındaki oyuncu, söz konusu karşılaşmadan sonra Süper Lig’de oynanan Alanyaspor ve Hatayspor müsabakalarında kadroya dahil edilmiş ancak oyuna girememişti.

Etiketler doğum günü sürpriz beşiktaş
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