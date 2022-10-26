Duayen sunucu Halit Kıvanç'ın unutulmaz Pele anısı

Duayen sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında aramızdan ayrıldı. Kıvanç'ın vefatının ardından Pele anısı gündem oldu. Kıvanç, futbol efsanesi Pele'nin henüz tanınmadığı sıralarda onunla yaptığı söyleşi nedeniyle Brezilya basını tarafından ''Pele'yi keşfeden Türk'' olarak adlandırılmıştı.

Türkiye, spor basınının en önemli ve en tecrübeli isimlerinden Halit Kıvanç'ın vefatına ağlıyor. Kıvanç, 97 yıllık yaşamı boyunca sadece ailesine değil, Türk spor basınına da unutulmayacak anılar bıraktı.

"PELE'Yİ KEŞFEDEN TÜRK"

Halit Kıvanç'ın anıları arasında dünyaya mal olmuş bir anı da mevcut. O da Brezilya'nın efsane futbolcusu Pele'yi henüz yedekken dünyaya tanıtmasıyla ilgili anı. O dönem Brezilya'ya giden Kıvanç, henüz yedek olan Pele ile söyleşi yaparak, adını tarihe yazdırıyor. Pele'deki yeteneği gören Kıvanç'ın bu söyleşisi daha sonra Brezilya basını tarafından "Pele'yi keşfeden Türk" lakabıyla taçlandırılıyor.

PAPA İLE RÖPORTAJ YAPAN İLK MÜSLÜMAN

Aktif kariyeri boyunca 10 farklı Dünya Kupası'nı yerinde izleyen-anlatan Halit Kıvanç, bir spor gazetecisi olarak adeta bir sporcu gibi rekorlara ve ilklere sahip. Okuma - yazmayı çok erken sökmesine rağmen sırf yaşı yetmiyor diye ilkokula başlayamamasına ilişkin dikkat çeken bir hikayesi olan Kıvanç, Papa ile konuşan ilk Müslüman gazeteci olma unvanına da sahip.

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Halit Kıvanç, Türk radyo ve televizyon eski maç sunucusu ve gazeteci. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç'ın babasıdır. Aynı zamanda Pele ile ilk röportajı yapan gazetecidir.