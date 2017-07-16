Fatih Terim karizmayı fena çizdirdi

Türkiye'nin en önemli futbol adamlarından Fatih Terim, İzmir Alaçatı'da karıştığı kavgayla Türkiye'nin gündemine oturdu. Fatih Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin'in Çeşme Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı'nın yanına açtığı restoran yüzünden çıkan kavgada karizmayı fena çizdirdi.



İddiaya göre, damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve iki özel korumayla mekanı basan Fatih Terim üstüne bir güzel dayak yedi. Tabakların havada uçuştuğu kavganın 3-4 dakika sürdüğü öğrenildi. Kamouoyunda herkese posta koymasıyla bilinen Terim, isminin gücünü kullanarak kabadayılığa soyundu ancak sonu hüsran oldu. Terim'in bu hareketi sosyal medyada da tartışmalara yol açtı. Bu olayda kim haklı kim haksız ona adalet karar verecek. Ancak bu kavgada tek gerçek varsa o da şu: "Fatih Terim'in 40 yıllık karizması 3 dakikada yerle bir oldu."





Fatih Terim kavgaya karıştı !