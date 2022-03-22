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Futbol efsanesi Türkiye'nin ''Buldozer''i hayatını kaybetti

Futbol efsanesi Türkiye'nin ''Buldozer''i hayatını kaybetti

Göztepe'nin efsane futbolcu ve teknik direktörlerinden Fevzi Zemzem hayatını kaybetti. 80 yaşındaki Fevzi Zemzem “Buldozer” lakabıyla biliniyordu.

Göztepe kulübünden yapılan resmi açıklamada, “Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Fevzi Zemzem’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun” denildi.

80 yaşında hayatını kaybeden ‘Buldozer’ lakaplı Fevzi Zemzem, 1959 yılında Göztepe’de futbola başladı. Tam 11 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten Fevzi Zemzem, 144 gol atarak camianın efsaneleri arasına adını yazdırdı. Göztepe ile 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Fevzi Zemzem, 1967-1968 sezonunda attığı 19 golle gol kralı oldu.

Etiketler Fevzi Zemzem buldozer Göztepe
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