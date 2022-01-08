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  4. 44 yıllık seriyi bitirdi: Milli futbolcumuz Fransa'da gündeme oturdu

44 yıllık seriyi bitirdi: Milli futbolcumuz Fransa'da gündeme oturdu

44 yıllık seriyi bitirdi: Milli futbolcumuz Fransa'da gündeme oturdu

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Marsilya, Cengiz Ünder'in golüyle deplasmanda Bordeaux'yu 1-0 mağlup etti.

Fransa, Cengiz Ünder'i konuşuyor. Milli futbolcumuz, Bordeaux ağlarına attığı golle takımına galibiyeti getirirken, 44 yıldır süren kötü seriye de son verdi.

CENGİZ'DEN ENFES BİTİRİCİLİK

Stade de Bordeaux'da oynanan mücadelenin 37. dakikasında Cengiz Ünder sahne aldı. Sağ tarafta topla buluşan milli futbolcumuz müthiş bir dribblingle ceza sahası içine girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Bu gol sonrası büyük sevinç yaşanırken, karşılaşmada başka gol çıkmayınca Cengiz, Bordeaux deplasmanında Marsilya'ya 44 yıl sonra galibiyeti getiren isim oldu. Karşılaşmanın ardından milli futbolcumuz sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.

2. SIRAYA YERLEŞTİLER

Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Marsilya, PSG'nin 10 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. 2 maçtır galibiyete hasret kalan Bordeaux ise 17 puanla 17. sırada.

Etiketler cengiz sıra fransa gol
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