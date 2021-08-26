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Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu

Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu

Hatayspor, Fenerbahçe'ninde gündeminde olan Aaron Boupendza'nın Al-Arabi'ye transfer olduğunu açıkladı.

Bir süredir Katar ekiplerinden Al-Arabi ile görüşme halinde olan Gabonlu golcünün transferinde mutlu son geldi.

Atakaş Hatayspor, oyuncunun Al-Arabi'ye transferinin tamamlandığını duyururken "Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferi gerçekleşmiştir . Aaron Salem Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


Geçen sezon transfer olduğu Hatayspor'da 36 lig maçına çıkan Aaron Boupendza 22 gole imza atarak gol kralı olmuştu.

Etiketler transfer Aaron Boupendza
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