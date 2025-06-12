Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın eski hocasını transfer etti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya Ligi takımlarından Maribor'un yeni teknik direktörü Tuğberk Tanrıvermiş oldu.

Slovenya Ligi ekiplerinden Maribor’da takımın başına Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş getirildi. Galatasaray altyapısında teknik adamlık kariyerine başlayan Tanrıvermiş, daha sonra a takımda yardımcı antrenörlük görevini de üstlenmişti. Roma 18 Yaş Altı ve Spezia 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda da teknik direktörlük yapan Tanrıvermiş, daha sonra Avusturya ekiplerinden St. Pölten'in başına geçti.

Sloven ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tuğberk Tanrıvermiş'in NK Maribor'un yeni teknik direktörü olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'den 35 yaşındaki teknik direktör, yeni sezon hazırlıkları başlarken Cuma günü takımla ilk antrenmanını yapacak" ifadeleri kullanıldı.

DHA