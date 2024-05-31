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Acun Ilıcalı yeni hocalarını açıkladı

Acun Ilıcalı yeni hocalarını açıkladı
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselemeyip play-off dışında kaldıktan sonra teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırarak, bu göreve Tim Walter'ı getirdi.

Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni teknik direktörünü duyurdu. Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'den sezon öncesi açıklama geldi.

TIM WALTER İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Hull City, Hamburg'un eski çalıştırıcısı Tim Walter ile anlaşma yapıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Tim Walter'ı yeni baş antrenörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Hoş geldin!'' ifadeleri kullanıldı.

Etiketler acun ılıcalı teknik direktör Hull City
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