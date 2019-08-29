Afriyie Acquah: Yeni Malatyaspor'u Şampiyonlar Ligi'nde görebiliriz

Yeni Malatyasporlu orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ligin zor olduğunu biliyorum ama benim oyun tarzıma çok uygun bir lig. Burada kendimi göstermeyi umut ediyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi umut ediyorum" dedi.

Sarı-kırmızılı takımda Alanyaspor maçı hazırlıkları sürerken, yeni transfer Afriyie Acquah, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, zor bir lige geldiğini ifade ederek, "Yeni bir şehir, yeni bir lig. Tabi uzun zamandır İtalya’da oynadım. Şimdi de Türkiye’ye geldim. Ligin zor olduğunu biliyorum ama benim oyun tarzıma çok uygun bir lig. Burada kendimi göstermeyi umut ediyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi umut ediyorum" diye konuştu.

Avrupa hedefleri için Malatya'ya geldiğini kaydeden Acquah, “Takım ile ilgili geçen seneden biraz bilgim var. Takım geçen sene 5’inci bitirdi. Bu sene de buraya geldim. Takıma ve takım arkadaşlarıma yardım edip belki daha yukarılara taşımaya, belki Şampiyonlar Lig’i görebiliriz. Ben Avrupa görmek için buraya geldim. Afrika Kupası’na gittim. Afrika Kupası’ndan sonra ufak bir dinlenmem oldu. Sonra antrenmanlarıma devam ettim. Hocayla da bunu konuştuk. Fizik olarak kendimi hazır hissediyorum. Bana şans verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

ADİL GEVREK: İYİ VE HAZIR BİR TAKIMIZ

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Alanyaspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfının Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunun ardından, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sezona UEFA Avrupa Ligi elemeleriyle başladıklarını hatırlatan Gevrek, "UEFA Avrupa Ligi'nde eleme oynadık. Yaptığımız 4 maçtan 2 galibiyet, bir beraberlik bir de mağlubiyetle ayrıldık. Bana göre bu da Malatya açısından önemli bir olay. Türk futbolu adına da burada değer kattık. Artık Avrupa Ligi'ni bıraktık, Süper Lig'e döndük." diye konuştu.

Süper Lig'deki ilk maçlarında Medipol Başakşehir'i 3-0 yendiklerini, ikinci haftadaki Trabzonspor karşılaşmasını ise iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini dile getiren Gevrek, "Bu hafta Alanyaspor maçı var. Taraftarımızın önünde oynayacağımız Alanyaspor maçında galip gelmek istiyoruz. Alanyaspor iyi bir takım, iyi bir başlangıç yaptı. Biz de iyi ve hazır bir takımız. Taraftarımızın desteği çok önemli. Taraftarımızla beraber inşallah Alanyaspor maçında galip geliriz." ifadelerini kullandı.

