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Ahmet Çakar açıkladı: Hacıosmanoğlu'nu kim adaylığa ikna etti?

Ahmet Çakar açıkladı: Hacıosmanoğlu'nu kim adaylığa ikna etti?
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Eski hakem Ahmet Çakar, TFF başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederken, bu işin fikir babası olarak ifade ettiği Korkmaz Karaca'ya da övgü dolu sözler söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlığa İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi. Eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından TFF seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çakar, Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.

"Bire bir şahidiyim. Hacıosmanoğlu’nun aklına başkanlığı KORKMAZ KARACA soktu" diyen Çakar Korkmaz Karaca'ya övgü dolu sözler söyledi. Çakar, "Korkmaz Kardeşim , Sen finans ve para piyasalarının bir bilenisin bu net. Bu sonuç ile emin oldum ki , Sen gerçekten çok öngörülü bir adamsın. Bu işin gizli fikir babası sensin. Kim ne derse desin sen dost adamsın. İyi ki varsın" ifadelerini kullandı.

Etiketler ahmet çakar Hacıosmanoğlu aday
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