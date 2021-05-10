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Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın için olay iddia!

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan programda gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde Beşiktaş forması altında Galatasaray'a karşı oynadığı maçın ekranlara gelmesini istedi. Sergen'in müsait pozisyondaki arkadaşlara topu atmak yerine geri dönmesi dakikalarca ekranlarda oynatıldı. Kaptırılan topta Galatasaraylı Hasan Kabze'nin attığı gol Sergen Yalçın'a soruldu. Çakar, "Ne yapmak istedin burada Sergen" dedi.

 

Ahmet Çakar bu görüntüleri ekranlara yansıttırmadan önce konuya 'Rüya' ile giriş yaptı. Çakar, "Rüyamda Hasan Kabze, Sergen Yalçın ve Süleyman Hurma'yı gördüm" dedi. Çakar, yıllar önce oynanan derbide Sergen Yalçın'ın takım ataktayken kaptırdığı topta gol atan Hasan Kabze'yi vurgulamak istedi. Galatasaray'ın o maçtan sonraki hafta Kayseri'yi yenip, Fenerbahçe'nin Denizli'de şampiyonluğu bıraktığı maçı hatırlattı. Çakar konuyu, "Sergen Yalçın'ın şampiyonluk göremeyeceğini hissediyorum" sözleriyle kapattı.

Etiketler ahmet çakar iddia beşiktaş sergen yalçın
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