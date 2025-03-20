Alex de Souza'dan sürpriz karar

Bir süre önce Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u yöneten Alex de Souza teknik direktörlük kariyerine ara verdiğini açıkladı.

Brezilyalı Alex de Souza futbolu bıraktığı Coritiba'ya farklı bir görevle geri döndüğünü açıkladı.

Antalyaspor'da teknik direktör olarak 21 maçta görev alan Alex de Souza, kariyerine ülkesinde devam etmek için Coritiba'nın yaptığı Futbol Direktörlüğü teklifi kabul ettiği öğrenildi.