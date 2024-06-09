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Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında Dursun Özbek'e olay yaratan sözler

Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında Dursun Özbek'e olay yaratan sözler
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Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ortak yayında Dursun Özbek'le ilgili olay yaratan ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de ortak yayında açıklamalarda bulundu. İkilinin Dursun Özbek'e karşı cümlesi sosyal medyada olay yarattı.

Aziz Yıldırım: "Dursun Özbek sana salladı, ben çıktım 'Sinek ikili' dedim. Bu ifadeyi kullanmak kolay değil Ali"

Ali Koç: "Dursun Özbek'e karşı her lafı söylemek kolay!"

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"10 ÜZERİNDEN KAÇ VERİYORSUNUZ?"

Ali Koç: "Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak kendini gören kişinin 2018 sonrası tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz 10 üzerinden."

Aziz Yıldırım: "10 üzerinden 10."

Ali Koç: "Bravo. Ben eksi 1 veririm."

Etiketler ali koç Aziz yıldırım ortak yayın dursun özbek
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