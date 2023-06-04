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Ali Koç'tan derbi kararı

Ali Koç'tan derbi kararı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını kaldıracağı Nef Stadyumu'ndaki derbiye gitmeyeceği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'ne galibiyetle ayrılması sonucunda şampiyonluk umutlarını kaybetti. 

Süper Lig'in son haftasında Gaziantep FK ile oynaması planlanan ancak Gaziantep'in ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip ilan edilen Fenerbahçe, son maçını Galatasaray'a karşı oynayacak.

DERBİDE OLMAYACAK
Bu sezonki derbilerde rakiplerini mağlup edemeyen Fenerbahçe, bu maçta ilk derbi galibiyetini hedefliyor. 

Sporx'te yer alan habere göre, öte yandan bu sezonki yarışta Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, bu akşam deplasmanda oynanacak ve sonrasında ezeli rakibinin kupasını alacağı Nef Stadyumu'ndaki derbiye gitmeyeceği öğrenildi.

Etiketler Fenerbahçe ali koç fenerbahçe derbi şampiyonluk
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