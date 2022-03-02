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Andriy Yarmolenko'dan Rus futbolculara çok sert tepki!

Andriy Yarmolenko'dan Rus futbolculara çok sert tepki!

Rusya-Ukrayna savaşında Ukraynalı futbolcuların çıkışları sosyal medyanın gündemine gelmeye devam ediyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'da forma giyen Andriy Yarmolenko, Rus futbolcular hakkında flaş açıklamalar yaptı. Futbolculara küfürler yağdıran tecrübeli oyuncu sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

"RUS FUTBOLCULARA BİR SORUM VAR!"

Andriy Yarmolenko, "St. Petersburg'da doğdum ama Ukrayna'da büyüdüm ve kendimi %100 Ukraynalı olarak görüyorum. Rus futbolculara bir sorum var. O....u ç....ları gibi neden oturuyorsunuz ve hiçbir şey söylemiyorsunuz? Benim ülkemde insanları öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar, anneleri öldürüyorlar, çocuklarımızı öldürüyorlar. Ama siz hiçbir şey söylemiyorsunuz, hiçbir yorum yapmıyorsunuz..." dedi.

"ÇOĞUNUZU TANIYORUM"
Açıklamalarına devam eden 32 yaşındaki futbolcu "Çoğunuzu tanıyorum. Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza!" ifadelerini kullandı.

Etiketler yarmelenko rus futbol tepki
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