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Arda Güler ilk maçına çıkıyor! Real Madrid kamp kadrosunu açıkladı

Arda Güler ilk maçına çıkıyor! Real Madrid kamp kadrosunu açıkladı
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bir ücretle transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü Real Madrid forması ile sahaya çıkamayan Arda Güler için tarihi gün geldi.

Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler sakatlığını tamamen atlattı ve idmanlara başladı. Yarın oynanacak Mallorca maçında ilk kez kadroda olması beklenen genç oyuncu için İspanyol taraftarlar bir hayli heyecanlı.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla yarın ilk maçına çıkacak. Sakatlığını tamamen atlatan ve yaklaşık 1 aydır takımla birlikte antrenmanlara çıkan milli oyuncu, yarın oynanacak Mallorca maçında kafilede olacak.

Arda Güler'in ilk maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye saati ile 21.15'te oynanacak Real Madrid - Mallorca maçında teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'e şans vermesi durumunda genç oyuncuyu ilk kez Real Madrid forması giyecek.

Real Madrid idmanlarında küçük çaplı şovlarına devam eden Arda Güler, kendisini izleyen taraftarları daha maça bile çıkmadan hayran bırakmış durumda. İspanyol taraftarlar, Arda Güler ile ilgili, "Yarın herkesi televizyon başına kilitleyecek" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in Mallorca maçı kamp kadrosu

Arda, Madrid'in maç için açıklanan kamp kadrosunda da yer aldı. 

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bir ücretle transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü Real Madrid forması ile sahaya çıkamayan Arda Güler için tarihi gün geldi.

 

 

Etiketler ancelotti arda güler real madrid maç
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