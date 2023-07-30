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Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? İspanyol doktor açıkladı

Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? İspanyol doktor açıkladı
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Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in sakatlığıyla ilgili İspanyol doktordan açıklama geldi. Genç yıldızın tedavi sürecinin 3-5 ayı bulabileceği belirtildi.

Real Madrid'ün Türk futbolcusu Arda Güler, sakatlığı nedeniyle İspanyol takımının ABD kampını terk ederek tedavi için İspanya'ya döndü.

NTV Spor'un Marca'dan derlediği habere göre; sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilen Arda'nın sahalara geri dönüşü tahmin edilenden daha uzun sürebilir.

"SAHALARA DÖNÜŞÜ 3-5 AYI BULABİLİR"
Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, genç futbolcunun sakatlık durumuyla ilgili olarak "Arda Güler'in menisküs sakatlığı ciddiyse, menisküsün dikilmesi gerekir. Bu da 5 aylık tedavi gerektirir. Eğer menisküs sakatlığı ciddi değilse, alternatif yöntemlerle tedavi süreci 3 ayı bulur" ifadelerini kullandı.

Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD'ye giden Arda Güler, takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.

Etiketler arda güler sakatlık real madrid
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