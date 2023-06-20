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Arda Güler'den transfer sorusuna yanıt

Arda Güler'den transfer sorusuna yanıt
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Milli futbolcu Arda Güler, Galler maçı sonrası Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu. Genç yıldız, transfer iddialarına yanıt vererek, ''Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum'' dedi.

Arda Güler, Galler maçının ardından yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Genç oyuncu maç sonu açıklamasında, "Öncelikle çok mutluyum galibiyet için. Milli takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu" sözlerini kullanırken konu Fenerbahçe'den olası ayrılığına geldi.

Arda kendisine sorulan "Geleceğinle ilgili son durum nedir" sorusuna "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" yanıtını verdi.

"ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"
Arda Güler, Galler maçı sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bugün hayatımın en özel günlerinden birisi. Milli takım formasıyla gol atmak, hayallerimin de ötesinde muhteşem bir his.. Ailemi gururlandırmak, Türk gençlerine ilham olabilmek ve bu formayla çok daha fazlasını başarabilmek için çalışmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Bana inanan ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" sözlerini kullandı.

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Etiketler arda güler transfer fenerbahçe
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