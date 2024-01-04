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  4. Arda Güler'i 20 dakika ısıtıp yuna sokmayan Ancelotti'den tepki çeken sözler

Arda Güler'i 20 dakika ısıtıp yuna sokmayan Ancelotti'den tepki çeken sözler

Arda Güler'i 20 dakika ısıtıp yuna sokmayan Ancelotti'den tepki çeken sözler
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid'in La Liga'da Mallorca'yı 1-0 yendiği dün akşamki maçın kadrosunda olmasına rağmen yedek kalan Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid sahasında Real Mallorca'yı Rüdiger'in golüyle 1-0 yendi. Eflatun beyazlılar puanını 48 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Uzun süre maç kadrosuna alınan Arda Güler karşılaşmada süre bulamadı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Carlo Ancelotti, Arda Güler için acele etmek istemediklerini söyledi. İtalyan çalıştırıcı, milli yıldızın uzun yıllar Real Madrid'de olacağını ve ona güvendiklerini söyledi.

"Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu. Ona güveniyoruz. Burada uzun yıllar olacak, 1-2 maç oynamamasının ne önemi var? Cumartesi günü oynanacak Arandina maçında bugün oynamayan oyuncular oynayacak."

Etiketler arda güler real madrid ancelotti maç
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