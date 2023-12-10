Arda Turan stattaki taraftarlarla tartıştı
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Şanlıurfa maçında tribünden atılan sloganlar nedeniyle taraftarlarla gerginlik yaşadı.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u 4-0 yenip liderliğini devam ettirirken, yaşanan bir tartışma karşılaşmaya damga vurdu. Maç oynanırken Eyüpspor tribünlerinden atılan bazı sloganlara sinirlenen Arda Turan önce el kol hareketleriyle uyarılarda bulundu, sonra tribüne doğru hareketlendi.
Burada bulunan taraftarlarla gerginlik yaşayan Arda Tura, kısa süreli tartışmanın ardından tekrar kulübeye döndü.
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