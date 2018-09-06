Aykut Kocaman'dan olay karar !

Ali Koç'un başkan olmasının ardından sarı-lacivertli ekipten gönderilen Aykut Kocaman, bu sezon antrenörlük yapmayacağını ifade etti.

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Aykut Kocaman, "Kesin ve kesinkes bu sezon takım çalıştırmayacağım. Çalıştıracak olsaydım Fenerbahçe'den sonra gelen teklifleri değerlendirirdim. Bu dakikadan sonra hiçbir takım çalıştırmayacağım, bu sezonu boş geçeceğim."

Tecrübeli teknik adamı daha önce Konyaspor istemişti. Kocaman'a son teklif götüren takım ise İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırmaya hazırlanan Çaykur Rizespor oldu.

Aykut Kocaman, Rizespor'la anlaşamayınca bu sezon takım çalıştırmama kararı aldı.

Sık sık Bodrum'da tatil yapan Kocaman'ın takım çalıştırmadığı dönem boyunca İstanbul'a dönmeyi düşünmediği ifade edildi.