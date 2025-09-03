  1. Anasayfa
  4. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını açıkladı; nedeni dikkat çekti!

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili, ''Bu kongre, Fenerbahçe’nin imkanlarıyla mevcut yönetimin arzusu adına yapılmaktadır. Varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum. Bir kongre yapılacaksa, haziran ayında yapılmış olmalıydı'' dedi.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yazılı bir açıklama yayımladı. Son zamanlarda adının aday olacağıyla ilgili geçmesinden dolayı açıklama yapmasının zaruri olduğuna değinen Yıldırım, "Gerek yakın çevremden, gerekse camiamız içerisinden yaklaşan kongrede aday olmam yönünde tarafıma defaatle telkin ve tavsiyelerde bulunulmaktadır. Ancak, hatırlanmalıdır ki, 26 Temmuz 2025’te yapılan Yüksek Divan Kurulu’nda, 'Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağını ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini' söylemiştim. Böyle bir zamanda, mevcut koşullar altında yapılacak bir kongre Fenerbahçe için değil, mevcut yönetim için yapılmış bir kongre olacaktır. Bu karar camiayı çocukça bir hile ile aldatma girişiminden başka bir şey değildir. Oysa, bugün Fenerbahçe’nin ve hatta tümüyle Türk spor kulüplerinin esas meselesi, yöneticilerinin becerileri ve yetenekleri meselesi olmaktan çıkmış, başka ve daha büyük bir mesele haline gelmiştir. Yönetim kültürü ve yönetici ahlakı meselesi, sadece Fenerbahçe’nin değil, giderek tüm spor kulüplerinin birincil meselesi haline gelmektedir. Yapılan harcamalar, gelir ve gider açıkları, rekabetin ortadan kalkması, himaye ve kayırmanın ligin karakteri haline gelmesi, kulübün var olan ve müstakbel imkanlarının çok üstünde borçlanmaya gidilmesi, kulüp varlıklarının ipotek altına alınması ya da satılması, mali tabloların makyajlanarak finansal gerçeklerin örtülmesi gibi olgular, sonunda faturayı masum insanların ödediği büyük bir fiyaskoya gebedir" ifadelerini kullandı.

"Bu kongre, Fenerbahçe’nin imkanlarıyla mevcut yönetimin arzusu adına yapılmaktadır"

Kulüp başkanlığının, bir kariyer basamağı olmadığını vurgulayan Aziz Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:
"Kulüpler, başkanların 'başarılı adam' olmak arzularının nesnesi kılınamaz. Yöneticilik de oyun değildir. Oynamaya doymayanlar, babasının parasıyla alınmış oyuncaklarıyla oynayabilirler. Milyonluk camiaların geleceği ve onuruyla oyun oynanamaz. Bu kongre, Fenerbahçe’nin imkanlarıyla mevcut yönetimin arzusu adına yapılmaktadır. Varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum. Bir kongre yapılacaksa, haziran ayında yapılmış olmalıydı" şeklinde konuştu.

"Görülecek bir hesap varsa bunu sezonun sonuna bırakmaktır"

Kongrede aday olmanın şahsı adına hizipçilikten öteye geçmeyeceğini ifade eden Yıldırım, "Mevcut halde, kulübün yararı, sezon sonunun sükunetle beklenmesinden geçer ki kulübün katlanacağı yükümlülüklerin kararını alanlar, herhangi bir mazeretin arkasına saklanmasınlar. Ben Fenerbahçe başkanı olmaktan daha çok bir Fenerbahçeliyim. Bu gidişat, samimi tüm Fenerbahçeliler gibi beni de üzüyor. Ama sezon başlamış, transferler yapılmış, teknik direktör adaylarının, 'Kurmadığım kadronun sorumluluğunu kabul etmem' diyerek Fenerbahçe’yi reddettiği bir vasatta yapılacak bir kongre ve bu kongrede aday olmak, şahsım için hizipçilikten öte bir anlam taşımaz. Bu vesileyle Fenerbahçe camiasına söylemek istediğim şey, hep birlikte, takımımızın başarısı için çaba sarf etmek, özlediğimiz şampiyonluk için takıma destek vermek ve görülecek bir hesap varsa, bunu sezonun sonuna bırakmaktır. Bu konuyla ilgili artık ismimin herhangi bir şekilde speküle edilmemesini kamuoyundan rica ediyor, yeni sezonda tüm branşlarda mücadele eden takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe başkan adaylığı Aziz yıldırım
