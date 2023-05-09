Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için kolları sıvadı

Fenerbahçe'de art arda alınan başarısız sonuçlar sonrası seçim yolu gözükürken Ali Koç'un karşısına çıkacak ilk aday belli oldu.

Fenerbahçe'de kötü gidişatın sorumlusu olarak Ali Koç gösterilirken başkanlık seçimi için karşısına kimse çıkmaması kafaları karıştırıyor. Öte yandan alınan bilgiye göre Aziz Yıldırım'ın seçim için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Aziz Yıldırım Ozan Balaban için kolları sıvadı.

Balaban yönetiminde İlhan Ekşioğlu, Mahmut Uslu, Ozan Balaban, Ali Yıldırım gibi Aziz Yıldırım’ın yol arkadaşlarının yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak Balaban'ın listesine almak istediği iki çok önemli isim daha var. Birisi Garanti Bankası eski genel müdürü Ergün Özen diğeri ise Murat Vargı.

Aziz Yıldırım kolları sıvadı

Camianın kılcal damarlarına işleyecek bir yönetim kurulu oluşturma amacındaki Balaban'ın destekçisi olan Aziz Yıldırım da Özen ve Vargı’yı ikna etmek için kolları sıvadı. İkisine de “Fenerbahçe’yi beraber ayağa kaldıralım” çağrısı yaptı.