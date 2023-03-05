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Bakan Soylu'dan olaylı Bursaspor-Amedspor maçıyla ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan olaylı Bursaspor-Amedspor maçıyla ilgili açıklama
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Bursaspor-Amedspor maçında tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursaspor-Amed spor maçında tribünde açılan pankartlarla ilgili açıklama yaptı. Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." dedi.

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 "ZAFİYET GÖSTEREN KAMU GÖREVLİLERİ AÇIĞA ALINMIŞTIR"
Bursa spor taraftarının, Amed spor maçında tribünde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açması gündem oldu. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.

Bursaspor tribünlerinde açılan o pankart:

Etiketler Bursaspor bursaspor amedspor maç gerginlik
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