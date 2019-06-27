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  4. 27 Haziran 2019 19:59

Banega teklifi ortaya çıktı! Çılgın rakam

Galatasaray'ın gündemindeki Ever Banega için İtalyan basını, sarı-kırmızılı takımın teklifini açıkladı. La Gazetta dello Sport, Galatasaray'ın Ever Banega'ya yıllığı 4,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini iddia etti.

Banega teklifi ortaya çıktı! Çılgın rakam
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Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı ve Sevilla ile sıkı pazarlıklar yaptığı Ever Banega için İtalya'dan yeni bir haber geldi.

La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, Galatasaray'ın Arjantinli yıldıza yaptığı son teklifin yıllık 4,5 milyon eurodan 3 yıllık bir sözleşme olduğu ve Banega'nın bu teklifi çok değerli bulmasına rağmen son kararını vermediğini yazdı.

31 yaşındaki oyuncuya Boca Juniors'un da teklifi olduğu ve ülkesine dönme fikrinin de Banega'nın aklından henüz çıkmadığı kaydedildi.

GALATASARAY KULÜBÜYLE GÖRÜŞÜYOR

Sevilla ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcu, kulübünün istediği 7 milyon euroluk rakamı aşağı çekmek için görüşüyor.

Galatasaray, bu transfer için 5 milyon euroluk bütçe ayırırken, İspanyol ekibiyle pazarlıkları sürdürüyor.

Kaynak: Sporx

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