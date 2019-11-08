Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Medipol Başakşehir'den UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 2. galibiyet! Wolfsberger AC ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir, rakibini 3-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 73. dakikada Edin Visca penaltıdan, 84 ve 87. dakikalarda Enzo Crivelli kaydetti.
Wolfsberger AC'de Nemanja Rnic, 72. dakikada önce ikinci sarı kart ardından da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Aldığı bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten Başakşehir, grupta liderlik koltuğuna oturdu. Wolfsberger AC ise 4 puanda kaldı.MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Clichy'nin rakip yarı sahanın sağ tarafından attığı pasla ceza yayının üzerinde topla buluşan Gulbrandsen, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Uygun durumda vuruşunu yapan Gulbrandsen'in şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
19. dakikada Berkay Özcan'ın yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği sert şutta kaleci Kofler, topu kornere çeldi.
36. dakikada ev sahibi ekibin atağında Ritzmaier, Niangbo'nun pasında topla ceza sahasının solunda buluştu. Ritzmaier'in bekletmeden çektiği şutta top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
İlk yarı golsüz bitti.İKİNCİ YARI
59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Michael Liendl'nin altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
72. dakikada ceza sahası içinde Rnic’in yaptığı müdahale sonrası Skrtel yerde kaldı. Hakem Sandro Scharer penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada penaltı atışını kullanan Visca topu ağlara gönderdi. 0-1
84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın yerden pasında Crivelli meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2
87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara’nın ceza sahası ortasında Crivelli’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
Stat: Liebenau
Hakemler: Sandro Scharer xx, Stephane De Almeida xx, Bekim Zogaj xx
Wolfsberger: Kofler x, Sollbauer xx, Rnic x, Schmitz xx, Novak xx, Ritzmaier x, Leitgeb xx (Gollner dk. 88 ?), Liendl x, Schmid xx, Weissman xx, Niangbo xx (Schmidt dk. 81 ?)
Medipol Başakşehir: Mert Günok xxx, Clichy xx, Caiçara xx, Skrtel xxx, Ponck xx, Berkay Özcan xx (Arda Turan dk. 80 x), Azubuike xxx (Elia dk. 90 ?), Mehmet Topal xx, Edin Visca xxx, Crivelli xxxx, Gulbrandsen x (Aziz Behich dk. 88 ?)
Goller: Visca (dk. 73 pen.) , Crivelli (dk. 84 ve 87) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Weissman (Wolfsberger), Clichy, Mehmet Topal, Crivelli (Başakşehir)
Kırmızı kart: Rnic (dk. 72) (Wofsberger)
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