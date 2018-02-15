Beşiktaş 3 ismi gözüne kestirdi

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda çok zorlu bir fikstüre giren Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan birisi de Anderson Talisca'nın durumu.
Benfica ile yapılan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldızın tapusunu almak için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, bir yandan da B Planı'nı belirlemiş durumda. İşte Beşiktaş'ın Talisca'nın yerine planladığı 3 isim.
MALİYETİ YÜKSEK AMA
Alınan bilgilere göre listenin ilk sırasında Alex Teixeira yer alıyor... 2016 yılında rekor br ücrete Shakhtar Donetsk'ten Çin kulübü Jiangsu Suning'e transfer olan Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 2019 yılının sonunda bitecek. Fakat Teixeira'nın Çin'den ayrılmak istediği ve bu nedenle yüksek maliyete rağmen Beşiktaş'a transferinin gerçekleşebileceği belirtiliyor.
YÖNETİM ARAŞTIRIYOR
Yönetimin listenin ikinci sırasındaki isim ise Çin'de oynayan bir başka Brezilyalı Renato Augusto. Beijing Sinobo Guoan'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun takımdaki durumu ve maliyetiyle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor.
Fenerbahçe'nin gözdesi Klaassen
Everton'da oynayan Davy Klaassen de Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor. Yönetim, Talisca'da sorun yaşanması durumunda bu üç isimden birisini bitirmeyi hedefliyor.
UEFA FRENİ DE OLMAYACAK!
Beşiktaş yönetimi, son yıllarda transferde büyük sorun yaratan UEFA denetiminden sezon sonunda kurtulacak. Siyah-Beyazlılar böylece yeni sezonda transferde adımlarını çok daha rahat atma şansını yakalayacak.