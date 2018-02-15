Beşiktaş 3 ismi gözüne kestirdi

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda çok zorlu bir fikstüre giren Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan birisi de Anderson Talisca'nın durumu.

Benfica ile yapılan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldızın tapusunu almak için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, bir yandan da B Planı'nı belirlemiş durumda. İşte Beşiktaş'ın Talisca'nın yerine planladığı 3 isim.

MALİYETİ YÜKSEK AMA

Alınan bilgilere göre listenin ilk sırasında Alex Teixeira yer alıyor... 2016 yılında rekor br ücrete Shakhtar Donetsk'ten Çin kulübü Jiangsu Suning'e transfer olan Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 2019 yılının sonunda bitecek. Fakat Teixeira'nın Çin'den ayrılmak istediği ve bu nedenle yüksek maliyete rağmen Beşiktaş'a transferinin gerçekleşebileceği belirtiliyor.