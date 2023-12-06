Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri 129 saniyede tükendi!

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının bilet fiyatları belli olurken biletler 129 saniyede bitti.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu kararıyla lig müsabakalarının altından bir fiyat belirlendi.

Derbi için en ucuz biletin 340, en pahalı bilet ise 1.720 TL olması dikkat çekti. Normal maçlarde Beşiktaş'ta en ucuz bilet 440 tl civarındaydı.

BİLETLER SANİYELER İÇİNDE TÜKENDİ

derbisi için satışa çıkan biletler 129 saniyede tükendi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri, bu akşam saat 20.00'de satışa sunulacaktır.

Başkanımız Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulumuzun kararıyla taraftarlarımızın bu konudaki talepleri dikkate alınarak; bu maça özel derbi harici lig müsabakalarının altında bir fiyat politikası belirlenmiştir.

Fenerbahçe maçını taraftarlarımızın yaratacağı eşsiz atmosferde oynayabilmek için sabırsızlanırken; cumartesi günü Büyük Beşiktaş Taraftarı'nın tek bir koltuğu bile boş bırakmayacağına ve maç boyunca coşkusu ve desteğiyle takımımızı ateşleyeceğine inanıyoruz."