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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı

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TFF, Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtlarını ve Beşiktaş - Galatasaray derbisinin kırmızı kart poziyonundaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Beşiktaş - Galatasaray maçı Omar Colley'in kırmızı kart gördüğü pozisyon;

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

Halil Umut Meler: "Temas noktasını gördüm, sol ayak."

VAR: "Ayak gergin."

Halil Umut Meler: "Bir açı daha ver bana. Evet sol ayak gergin. 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösteriyorum."

Etiketler Beşiktaş Galatasaray derbi var
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