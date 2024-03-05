Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtlarını ve Beşiktaş - Galatasaray derbisinin kırmızı kart poziyonundaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Beşiktaş - Galatasaray maçı Omar Colley'in kırmızı kart gördüğü pozisyon; VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum." Halil Umut Meler: "Temas noktasını gördüm, sol ayak." VAR: "Ayak gergin." Halil Umut Meler: "Bir açı daha ver bana. Evet sol ayak gergin. 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösteriyorum."