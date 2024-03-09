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Beşiktaş Kulübü’nün borcu belli oldu

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Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Kasım 2023 tarihindeki borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL olduğunu belirtti.

Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 1. olağan toplantısı, İstanbul Hilton Hotel’de yapılıyor.

Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Kasım 2023 tarihi itibarıyla borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL olduğunu açıkladı.

Etiketler Beşiktaş borç kulüp
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