Beşiktaş marşları sözleri: Kara kartalların sevilen marşları!

Türkiye futbol tarihinin en başarılı takımlarından ve yaygın tabir ile üç büyüklerden biri olan Beşiktaş’ın gerek Türkiye’de gerek dünyada milyonlarca taraftarı bulunuyor. Beşiktaş taraftarları takımlarını her yerde ateşli tezahüratlar ve marşlarla destekliyorlar.

Tribün kültürünün önemli bir parçası olan marşlar statlarda coşkuyla söyeleniyor. Peki Takımınızın marşlarının sözlerini biliyor musunuz? İşte siyah beyazlıların gerek yeni gerek klasik marşlarının sözleri... Ayrıca yazımızda Twitter, Facebook, Whatsapp, Instangram gibi platformlarda paylaşabileceğiniz Beşiktaş sözleri derlememizi de bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ MARŞLARI SÖZLERİ

Karanlık Kuruldu Geceye (Bırakmam Beşiktaşım seni)

Karanlık kuruldu geceye

Bir ümit var yine içimde

Kimsesiz bu puslu gecede

Bırakmam Beşiktaşım seni

Ruhlar yorgun yollar habersiz

Söz tükenmiş beste habersiz

Deplasmandayız olmaz sensiz

Bırakmam Beşiktaşım seni

Karanlık kuruldu geceye

Bir ümit var yine içimde

Kimsesiz bu puslu gecede

Bırakmam Beşiktaşım seni

Ruhlar yorgun yollar habersiz

Söz tükenmiş beste habersiz

Hep seninleyiz olmaz sensiz

Bırakmam Beşiktaşım seni

Beşiktaş 115.Yıl Marşı

Bizde her sabah uyandığında

Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş

Her zaman yanın yanında

Taraftar kol kola

115.yaşında

Babadan oğula

bEşiktaş yoluna

Ölürüm senin uğruna

Haydi Beşiktaş

Saldır Beşiktaş

Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş

115 yaşında

Taraftar yanında

Nice yıllara Kartalım nice yıllara

Eğer dönersem senin yolundan

Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş

Kanım kurusun

Kalbim taş olsun

Bu can sana feda olsun

Kanım kurusun

Kalbim taş olsun

Ömrüm sana feda olsun

Haydi Beşiktaş

Saldır Beşiktaş

Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş

115 yaşında

Taraftar yanında

Nice yıllara Kartalım nice yıllara

Helal Olsun Hakkımız Kartalım Sana

Olsun hadi olsun Beşiktaş’ım şampiyon olsun

Doğsun karanlıklara Beşiktaş’ın güneşi

Duysun alem duysun taraftarın sesini duysun

Haykır, bağıralım hadi çoşkumuz duyulsun

Kartal uçuyor asil asil göklerde

Siyah beyaz taht kurmuş gönülllerde

Söyleyelim birlikte

Helal olsun hakkımız kartalım sana

Aşığız siyahına beyazına

Kıyamet kopsa, yer yarılsa

Bitmez bu aşk tükenmez bu sevda

Helal olsun hakkımız kartalım sana

Deli divaneyiz senin aşkınla

Öylesi yüce sonsuz bu aşk

Adın efsanedir büyük Beşiktaş

Helal olsun hakkımız sana Beşiktaş