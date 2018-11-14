Beşiktaş marşları sözleri: Kara kartalların sevilen marşları!

Türkiye futbol tarihinin en başarılı takımlarından ve yaygın tabir ile üç büyüklerden biri olan Beşiktaş’ın gerek Türkiye’de gerek dünyada milyonlarca taraftarı bulunuyor. Beşiktaş taraftarları takımlarını her yerde ateşli tezahüratlar ve marşlarla destekliyorlar.
Tribün kültürünün önemli bir parçası olan marşlar statlarda coşkuyla söyeleniyor. Peki Takımınızın marşlarının sözlerini biliyor musunuz? İşte siyah beyazlıların gerek yeni gerek klasik marşlarının sözleri... Ayrıca yazımızda Twitter, Facebook, Whatsapp, Instangram gibi platformlarda paylaşabileceğiniz Beşiktaş sözleri derlememizi de bulabilirsiniz.BEŞİKTAŞ MARŞLARI SÖZLERİ
Karanlık Kuruldu Geceye (Bırakmam Beşiktaşım seni)
Karanlık kuruldu geceye
Bir ümit var yine içimde
Kimsesiz bu puslu gecede
Bırakmam Beşiktaşım seni
Ruhlar yorgun yollar habersiz
Söz tükenmiş beste habersiz
Deplasmandayız olmaz sensiz
Bırakmam Beşiktaşım seni
Karanlık kuruldu geceye
Bir ümit var yine içimde
Kimsesiz bu puslu gecede
Bırakmam Beşiktaşım seni
Ruhlar yorgun yollar habersiz
Söz tükenmiş beste habersiz
Hep seninleyiz olmaz sensiz
Bırakmam Beşiktaşım seni
Beşiktaş 115.Yıl Marşı
Bizde her sabah uyandığında
Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş
Her zaman yanın yanında
Taraftar kol kola
115.yaşında
Babadan oğula
bEşiktaş yoluna
Ölürüm senin uğruna
Haydi Beşiktaş
Saldır Beşiktaş
Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş
115 yaşında
Taraftar yanında
Nice yıllara Kartalım nice yıllara
Eğer dönersem senin yolundan
Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş
Kanım kurusun
Kalbim taş olsun
Bu can sana feda olsun
Kanım kurusun
Kalbim taş olsun
Ömrüm sana feda olsun
Haydi Beşiktaş
Saldır Beşiktaş
Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş
115 yaşında
Taraftar yanında
Nice yıllara Kartalım nice yıllara
Helal Olsun Hakkımız Kartalım Sana
Olsun hadi olsun Beşiktaş’ım şampiyon olsun
Doğsun karanlıklara Beşiktaş’ın güneşi
Duysun alem duysun taraftarın sesini duysun
Haykır, bağıralım hadi çoşkumuz duyulsun
Kartal uçuyor asil asil göklerde
Siyah beyaz taht kurmuş gönülllerde
Söyleyelim birlikte
Helal olsun hakkımız kartalım sana
Aşığız siyahına beyazına
Kıyamet kopsa, yer yarılsa
Bitmez bu aşk tükenmez bu sevda
Helal olsun hakkımız kartalım sana
Deli divaneyiz senin aşkınla
Öylesi yüce sonsuz bu aşk
Adın efsanedir büyük Beşiktaş
Helal olsun hakkımız sana Beşiktaş