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  4. 23 Eylül 2019 21:28

Beşiktaş taraftarı yönetim ve Abdullah Avcı'yı protesto etti

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlı taraftarlar isyan bayrağını çekti. Takımlarının performansından memnun olmayan Beşiktaş taraftarı, yönetim ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı protesto etti.

Beşiktaş taraftarı yönetim ve Abdullah Avcı'yı protesto etti
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Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ta siyah - beyazlı taraftarlar, üç isme tepki gösterdi.

Taraftarlar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a, "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratıyla tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar, aynı zamanda "Yönetim istifa" tezahüratında da bulundular.

Öte yandan Slovan Bratislava maçında yaptığı hata nedeniyle takımının gol yemesine sebep olan Loris Karius, isminin anons edilmesinin ardından ıslıklandı. Bu ıslıklardan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da nasibini aldı. Avcı da, tıpkı Karius gibi, ismi anons edildiğinde ıslıklandı.

İKİNCİ YARIDA DA TEPKİLER SÜRDÜ

Mücadelenin ikinci yarısında Medipol Başakşehir, Crivelli'nin golüyle öne geçerken, Vodafone Park tribünlerinde protesto sürdü.

Başakşehir'in golünden sonra Beşiktaş taraftarı 'yönetim istifa' diye tezahürat yaparak siyah-beyazlı yönetime olan protestosunu sürdürdü. Ayrıca taraftarlar Abdullah Avcı için de "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?" diyerek tepkisini devam ettirdi.

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Beşiktaş , taraftar , abdullah avcı , Vodafone Park
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