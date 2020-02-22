Beşiktaş Trabzonspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Trabzonspor 5. dakikada Sörloth ile öne geçse de ikinci yarıda Beşiktaş art arda bulduğu gollerle mücadele 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Beşiktaş'ın golleri 57. dakikada Boateng ve 64. dakikada Vida'dan geldi. Trabzonspor'un gollerini 5. ve 90+1'de Alexander Sörloth kaydetti.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 39'a yükseltirken, Trabzonspor, 44 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

2. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül’ün yaptığı ortada ceza sahası içinde Lens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

5. dakikada Ndiaye’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sörloth’un ceza sahası içerisine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

11. dakikada N’Koudou’nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Elneny şutunu çekti. Kale önündeki Burak Yılmaz’a çarpan top az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada sol taraftan N’Koudou’nun ortasında ceza sahası içinde Gökhan’ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada sol taraftan Caner’in kullandığı kornerde Gökhan Gönül'in arka direğe aşırttığı topu alan Boateng’in volesinde meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.

32. dakikada Doğan’ın pasında ceza yayı üzerindeki Ndiaye bekletmeden ceza sahası içerisine indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guilherme’nin kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

35. dakikada sol çaprazda topla buluşan N’Koudou ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Boateng'in plase şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

48. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Atiba’nın pasında kale önünde Burak topla buluştu. Burak’ın düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

50. dakikada sağ taraftan Gökhan’ın içeri çevirdiği topa ön direkte Elneny kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül'ün ortasında kale önünde Burak’ın kafa vuruşunda top arka direk tarafından auta gitti.

57. dakikada sol taraftan Burak’ın yerden ortasında ön direkte Boateng dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

64. dakikada sağ taraftan Caner’in kullandığı köşe atışında Boateng'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa arka direkte Ruiz’in vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Kaleciden geriye gelen topa kale önünde Vida’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

82. dakikada sol taraftan Caner’in kullandığı kornerde ön direkte Gökhan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campi'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Karius kornere çeldi.

87. dakikada Boyd'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan N'koudou'nun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

90+1. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Ve Kral gecenin kapanışını yapıyor... #AlexanderSörloth pic.twitter.com/PplJOvmpiA

— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) February 22, 2020 ÇİMŞİR'DEN ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynadıkları Sivasspor maçına göre Beşiktaş karşılaşmasının 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk oldu. Bordo-mavili takımın Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bu mücadeleye son çıktığı Sivasspor maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Çimşir, cezası nedeniyle oynayamayan Obi Mikel’in yerine formayı Doğan Erdoğan'a, sakatlığı bulunan Nwakaeme’nin yerine ise Sturridge’i görevlendirdi.

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına kalede Uğurcan, savunmada; Pereira, Da Costa, Campi, Novak, orta alanda Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge ve ileri uçta ise Sörloth 11 ile çıktı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR HANAU'YU UNUTMADI

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması öncesinde iki takım futbolcuları, 20 Şubat'ta Almanya'nın Hanau kasabasında Türk vatandaşlarına karşı yapılan saldırıyı unutmadı. Maçtan önce saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, Beşiktaşlı taraftarlar da Avrupa'daki gurbetçilere destek için pankart açtı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları Almanya'nın Hanau kasabasında Türk vatandaşlarına yönelik gerçekleşen silahlı saldırıyı unutmadı. İki takım da '#Yeter artık #Esreicht #Hanau' yazılı pankartlarla sahaya çıkarken, maçtan önce saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Hanau saldırısının yanı sıra, hafta içinde kalp krizine yenik düşen milli takımın eski futbolcularından Mustafa Kocabey de unutulmadı.

#BJKvTS | [2-2] (Maç Sonucu) pic.twitter.com/e2tt3SoKXI

— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 22, 2020 TARAFTARLARDAN PANKARTLI DESTEK

Hanau saldırısını siyah-beyazlı taraftarlar da unutmadı. Beşiktaş tribünlerinden Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlara destek mesajı geldi. Tribünlere, yaşanan saldırı nedeniyle 'Avrupa'daki kardeşlerimiz yalnız değildir', 'Almanya'daki saldırıyı kınıyoruz', Almanya'daki Türkler yalnız değildir' ve 'Irkçılığa karşı omuz omuza' yazılı pankartlar asıldı.

SERGEN İDEAL 11'İ SAHAYA SÜRDÜ

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'ün cezasını tamamlamasıyla ideal 11'ini sahaya sürdü.

Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ideal 11'i sahaya sürdü. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında Gökhan Gönül'ün cezalı olması nedeniyle sağ bekte Lens'i oynatan ve sağ açıkta Diaby'yi sahaya süren Yalçın, Gökhan'ın cezasını tamamlamasıyla birlikte ideal 11'ine geri döndü. Soğuk algınlığı nedeniyle hafta başından bu yana serum yiyen Adem Ljajic'i maç kadrosuna dahil etmeyen Sergen Yalçın, sağ bekte Gökhan Gönül'ü sahaya sürerken, sağ açıkta ise Jeremain Lens'e şans tanıdı. Diaby ise yedek kaldı. Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki 11'i şu şekilde:

Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin - Elneny, Lens, Atiba, Boateng, N'Koudou - Burak Yılmaz.

BORDO MAVİLİ TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarı, kendileri için ayrılan konuk takım tribününü doldurdu.

Süper Lig'de uzun zamandan sonra iddialı bir performans gösteren bordo-mavili ekibi taraftarları da Beşiktaş deplasmanında yalnız bırakmadı.

Karşılaşmada misafir takım için ayrılan biletlere büyük ilgi göstererek tribünü dolduran Trabzonspor taraftarları, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi.

Taraftarlar, müsabaka sırasında da tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, son yapılan Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'ine göre mecburi iki değişikliğe gitti.

Maç eksiğine rağmen haftaya 44 puanla lider giren bordo-mavili ekip, haftanın kritik mücadelelerinden birinde Beşiktaş'a konuk oldu.

Vodafone Park'ta yapılan maça Karadeniz temsilcisi Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Manuel Da Costa, Gaston Campi, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Guilherme Marques, Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth 11'i ile çıktı.

Trabzonspor'un yedek kulübesinde ise Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Caleb Ekuban, Manoel Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak ve Serkan Asan yer aldı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kazanarak liderlik koltuğuna oturdukları Demir Grup Sivasspor müsabakasının başlangıç kadrosunda 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Çimşir, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği ancak cezası bulunan John Obi Mikel ile sakatlığı olan Anthony Nwakaeme'yi Beşiktaş'a karşı oynatamadı. Genç teknik adam, Mikel'in yerine orta sahada Doğan Erdoğan'a, Nwakaeme'nin yerine ise kanatta Sturridge'e görev verdi.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus , Aleks Taşıoğlu , Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius , Gökhan , Vida , Ruiz , Caner , Elneny , Atiba , Lens , N’Koudou , Boateng , Burak

Yedekler: Utku, Roco, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Necip, Rebocho, Rıdvan, Diaby

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan , Pereira , Da Costa , Campi , Novak , Doğan , Guilherme, Sosa , Ndiaye, Sturridge , Sörloth

Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Ekuban, Manoel Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başaçıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Gol: Sörloth (dk. 5) (Trabzonspor) Boateng(dk. 57), Vida(dk. 64)

Sarı kartlar: Da Costa (Trabzonspor)