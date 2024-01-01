Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber: O futbolcular milli takıma çağrıldı

Beşiktaş forması giyen Amartey ve Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, Gana Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.

13 Ocak’ta başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası'na kısa bir süre takımlar kadrolarını açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda Gana Milli Takımı'nın, kupada mücadele edecek kadrosu açıklandı.

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Listede Fenerbahçe forması giyen stoper Alexander Djiku ile Beşiktaş'ta top koşturan savunmacı Daniel Amartey de yer aldı. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da oynayan Kingsley Schindler de Gana Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.

Gana Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek futbolcular şu şekilde:

"Richard Ofoi, Joseph Wollacott, Lawrence Ati-Zigi, Alidu Seidu, Denis Odoi, Kingsley Schindler, Gideon Mensah, Abdul Fatawu Hamid, Nicholas Opoku, Daniel Amartey, Salisu Mohammed, Alexander Djiku, Osman Bukari, Joseph Paintsil, Jordan Ayew, Ernest Nuamah, İnaki Williams, Antoine Semenyo, Jonathan Sowah"

Bu futbolcular Süper Lig’de oynanacak olan 3 maçta forma giyemeyecekler.