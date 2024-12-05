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  4. Beşiktaş'a gol atıp İsrail bayrağını selamlamıştı; TFF harekete geçti

Beşiktaş'a gol atıp İsrail bayrağını selamlamıştı; TFF harekete geçti

Beşiktaş'a gol atıp İsrail bayrağını selamlamıştı; TFF harekete geçti
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Türkiye Futbol Federasyonu, Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin, Beşiktaş maçında attığı golün ardından vermiş olduğu asker selamı nedeniyle söz konusu oyuncuya ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında asker selamı veren İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky için UEFA'dan inceleme talebinde bulundu.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının beşinci maçında karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e tarafsız sahada 3-1 mağlup olmuştu. M. Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky de attığı golün ardından sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek kutlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu da, M. Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin attığı golün ardından verdiği asker selamının siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncu ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istedi.

Beşiktaş'a gol atan İsrailli futbolcudan provokasyonBeşiktaş'a gol atan İsrailli futbolcudan provokasyonUEFA Avrupa Ligi

 

DHA

Etiketler Türkiye Futbol Federasyonu Maccabi Tel Aviv Beşiktaş asker selamı Gavriel Kanichowsky inceleme
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