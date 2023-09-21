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Beşiktaş'ın eski yıldızından 42 yaşında yeni imza

Beşiktaş'ın eski yıldızından 42 yaşında yeni imza
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Beşiktaş’ın 2009-2010 sezonu başında 8 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna kattığı Rodrigo Tabata, Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer oldu.

Türkiye’de oynadığı döneme damga vuran orta saha oyuncusu Rodrigo Tabata, çarpıcı bir transfere imza attı. 42 yaşındaki oyuncu Katar ekibi Al-Rayyan'a imza attı. Transfer kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu.

Türkiye’de Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları da giyen Tabata son olarak Katar'da Al-Sadd forması giyiyordu.

Tabata, Beşiktaş’ta çıktığı 48 maçta 2 gol attı, 15 asist yaptı. Tabata, Gaziantep formasıyla çıktığı 34 maçta ise 14 gol attı, 8 asist yaptı.

Tabata kariyerindeki 480 maçta 189 gol atarken 80 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ 8 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEMİŞTİ

Tabata için Beşiktaş, 2009-2010 sezonu başında Gaziantepspor’a yaklaşık 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Etiketler Rodrigo Tabata katar transfer beşiktaş
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