Beşiktaş'ın fikstür trafiği ! 27 günde 6 kritik maç !

20 Şubat'ta Almanya'da Münih ile karşılaşacak olan Kartal, bu maçından ardından 5 gün sonra ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider bitirerek son 16 turuna kalan Beşiktaş, bu aşamada Alman devi Bayern Münih ile eşleşti. Devler Ligi'nde grup aşamasında oynadığı maçların ardından Süper Lig'deki karşılaşmalarda zorluk çeken ve önemli puan kayıpları yaşayan Kara Kartal'ı ligin ikinci yarısında ise daha zorlu bir fikstür bekliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı 20 Şubat Salı günü deplasmanda oynayacak olan siyah-beyazlılar, bu zorlu müsabakanın ardından ligde de dev bir derbiye çıkacak. 25 Şubat Pazar günü evinde 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Şenol Güneş'in takımı, bir sonraki haftada da Trabzonspor'a konuk olacak.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de oynayacağı maçların fikstürü şöyle:

20 Şubat Salı

Bayern Münih-Beşiktaş

25 Şubat Pazar

Beşiktaş-Fenerbahçe

4 Mart Pazar

Trabzonspor-Beşiktaş

11 Mart Pazar

Beşiktaş-Gençlerbirliği

14 Mart Çarşamba

Beşiktaş-Bayern Münih

18 Mart Pazar

Medipol Başakşehir - Beşiktaş