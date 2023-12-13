Beşiktaş'ta 7 eksik! Lugano maçı kamp kadrosu açıklandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın belirlediği ve sakatlıklar nedeniyle 19 kişinin yer aldığı kadro şöyle:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy.
7 eksik var
Sakatlıkları nedeniyle Mert Günok, Omar Colley, Gedson Fernandes, Ante Rebic, Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın forma giyemeyeceği açıklanmıştı.
AA
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