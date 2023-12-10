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Beşiktaş'ta derbide iki sakatlık

Beşiktaş'ta derbide iki sakatlık
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği dev derbide sakatlık şoku yaşandı. Siyah-beyazlıların Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki yıldız, 39. dakikada yerini Salih Uçan'a bırakmak zorunda kaldı.

Siyah-beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Umut Meraş da ilk yarının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli sol bekin yerine ikinci yarıya Tayfur Bingöl başladı.

Etiketler feerbahçe beşiktaş derbi
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