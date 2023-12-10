Beşiktaş'ta derbide iki sakatlık
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği dev derbide sakatlık şoku yaşandı. Siyah-beyazlıların Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki yıldız, 39. dakikada yerini Salih Uçan'a bırakmak zorunda kaldı.
Siyah-beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Umut Meraş da ilk yarının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli sol bekin yerine ikinci yarıya Tayfur Bingöl başladı.
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